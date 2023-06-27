5 مراكز شباب تشارك في مبادرة لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالسويس

شاركت 5 مراكز للشباب في محافظة السويس، في مبادرة الخير لتوزيع الملابس على الأسر والقرى الأكثر احتياجًا في نطاق المحافظة، شملت 3 أحياء بمحافظة فيصل والجناين وعتاقة، وذلك بإقامة معارض في يوم وقفة العيد.

المعارض مستمرة يوم الوقفة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مبادرة يوم الخير التي تم إطلاقها لتوزيع الملابس على القرى والأسر الأكثر احتياجًا وفقاً للتوزيع الجغرافي لمراكز شباب المحافظة مستمرة حتى يوم الوقفة.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص إن المعارض تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لافتًا إلى أنه يتابع جميع الأنشطة والأعمال التي تقام بمراكز الشباب بالمحافظة على أرض الواقع.

مديرية الشباب والرياضة بالسويس تشارك في المعرض

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية بمحافظة السويس، بكافة إداراتها شاركت في إطلاق مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس على القرى الاكثر احتياجا، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس بمراكز الشباب، وتم اعدادها وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها في معرض مستمر حتى يوم وقفة عيد الأضحى.

المعرض أقيم في 3 أحياء

وتابع الشيمي أن المبادرة تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، من خلال أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع وتغطية ومتابعة من المركز الإعلامي حيث أقيم المعرض في السويس بمراكز شباب سليم الحي وشباب فيصل وشباب السلام وشباب الجناين وشباب كبريت الخواطرة.