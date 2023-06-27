إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

أصيب 9 أشخاص، في الساعات الأولى لصباح اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

8 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى الفشن المركزي وجاري اسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي المصابين وهم: محمد ممدوح محمد حسن 33 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، عبد الله صالح محمد 21 عامًا، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 3 سم، رضا خلف عبد الحكيم 32 عامًا، مصابًا بسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و سحر ممدوح محمد 18 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات.

كما أصيب في الحادث كل من: عمار رضا خلف عبدالحكيم، 6 أشهر، مصاب بكدمات وسحجات، وعبد الحكيم رضا خلف عبد الحكيم 3 أعوام، مصاب بكدمات وسحجات، وأية محمد عبد الله شمس الدين، 19 عامًا، بكدمات وسحجات، ضحى ممدوح محمد حسن 27 عامًا، بجروح باليد اليسرى، وصباح حداد محمد عبد الله 45 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.