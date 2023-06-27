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ضبط ‏92 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
حملة مرورية _ صورة أرشيفية

حملة مرورية _ صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط في جميع أنحاء الجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 92 ألفا و869 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها 25 ألفا و441 مخالفة تجاوز السرعة، و1125 مخالفة سير دون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي، و63 مخالفة لشروط التراخيص.

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