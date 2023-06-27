«المجزر الآلي بالبساتين»: نستعد لاستقبال الأضاحي بداية من الواحدة ظهر اليوم

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام الإدارة العامة للمجزر الآلي بالبساتين، إن أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للمجزر الآلي يجرى الانتهاء منها الآن، لنكون على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمضحى تسليم الأضحية الخاصة به للمجزر بداية من الساعة الواحدة ظهر اليوم.

الاستعانة بالأطباء البيطريين

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى، أنه ستجرى عمليات الذبح بعد صلاة العيد، ومن ثم إتمام المراحل التالية مثل الكشف على الأضحية وتسليم اللحم للمضحي، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالأطباء البيطريين خلال العشر الأوائل من ذي الحجة من أجل مواكبة الزيادة في المذبوحات.

محظورات شراء الأضحية

وتابع، أنه على المضحي شراء الأضحية طبقا للشرع، فلا يجوز التضحية بالعوراء أو المريضة أو العرجاء أو الكسيرة أو العجفاء، مشددا على أهمية التاكد من كون مخارج الحيوان طبيعية سواء العينين أو الأنف، فضلا عن عدم وجود إفرازات بمؤخرة الحيوان تدل على إصابته بـ«الإسهال»، ولابد على الحيوان أن يكون يقظ رافع رأسه لأعلى دوما.