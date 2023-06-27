ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 74 مخالفة تموينية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 74 مخالفة تموينية منها 64 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود سجلات، 29 قضايا متنوعة أخرى، و10 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، محضرين ذبح خارج السلخانة وغش تجاري.