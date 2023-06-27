سماع دوي انفجارات في منطقتين بأوكرانيا

دوت انفجارات، اليوم الثلاثاء، في سومي وكريمنشوك في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ودوت صافرات الإنذار في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية من بينها: «كييف - سومي - بولتافا -دنيبروبتروفسك - كيروفوجراد - تشيركاسي - تشيرنيهيف»، كما دوت الصافرات في خاركيف والجزء من الخاضع لسيطرة «كييف» من مقاطعة زابوريجيا.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية، أعلنت خوض قواتها 38 اشتباكا في الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة، مشيرة إلى مواصلة القوات شن هجمات في محاور ميليتوبول وبرديانسك وباخموت

بوتين يجتمع مع قيادة وسائل الإعلام الروسية

من جهته، سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مغلقا مع قيادة وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قال في وقت سابق، إن التوتر بين الجيش الروسي و«مجموعة فاجنر» الخاصة لم يعالج كما يجب، مشيرا إلى أن «إذا سقطت روسيا سنسقط جميعا»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت تقارير بيلاروسية، أشارت في وقت سابق، إلى هبوط طائرة تقل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين في مطار ماتشوليشي العسكري قرب العاصمة «مينسك».

لوكاشينكو: رصد يوميا استفزازات على الحدود من دول «الناتو»

وأضاف لوكاشينكو، أنَّه وجهه الجيش البيلاروسي بالاستعداد للقتال خلال أزمة 24 يونيو الجاري في روسيا، موضحا أن قوات حرس الحدود ترصد يوميا استفزازات على الحدود من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي سياق قضية تفجيرات خطي أنابيب الغاز الروسيين «السيل الشمالي 1 و2»، قال المكتب الصحفي لجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، إنَّ التحقيق في الهجوم، الذي وصفته «موسكو» بالإرهابي مستمر، مضيفًا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنَّ توقيت اكتماله لا يزال توقيت اكتماله غير معروف.