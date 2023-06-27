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إخلاء محطة قطار في برشلونة بسبب طرد مشبوه

كتب:

أحمد عادل موسى
09:36 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الشرطة الإسبانية

الشرطة الإسبانية

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، أنها أخلت محطة قطار في برشلونة بسبب وجود طرد مشبوه، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

الأوضاع غير مستقرة في إسبانيا جراء الإضرابات المتواصلة

يأتي ذلك في ظل الأوضاع غير المستقرة في إسبانيا، جراء الإضرابات المتواصلة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الإضراب الحالي لطياري شركة «سيبلا» والمقرر استمراره حتى 2  يوليو المقبل.

وتسبب هذا القرار في إلغاء 12 رحلة جوية لشركة الطيران «إير أوروبا» يوم الأحد الماضي، وذلك لإجراء مفاوضات مع العمال حول الرواتب وظروف العمل.  

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