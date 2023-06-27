إصابة عامل وطفلته في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب عامل ونجله قبل قليل، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة عامل وطفلته في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، ما أدى إلى إصابة عامل ونجلته إثر انقلاب دراجة نارية أمام قرية كفر عكسر بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة جمعة محمود عبد اللطيف، 40 سنة، مقيم محلة فرنوة بمركز شبراخيت، وطفلته «رفيدة»، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.