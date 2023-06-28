سمير مرقس: علمت بالإعلان الدستوري لـ«مرسي» من التليفزيون.. واستقلت بعدها بدقائق

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الإخواني محمد مرسي لم يُعرض عليه، رغم أنه كان ضمن صلاحيته بصفته مسؤولا عن التحول الديموقراطي، وهو ما ضايقه كثيرا، حيث علم به من التليفزيون.

وأضاف «مرقس»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على قناة «اكسترا نيوز»: «قلت إن هذا الشيء غير مقبول سواء كان متعمدا أم لا، فركبت سيارتي واتجهت إلى الحرس الجمهوري الذي كان يبعد عن منزلي 10 دقائق، وأعلنت الاعتذار عن الاستمرار، وقلت إنني لن أستطيع المواصلة».

كتبت استقالتي في 3 صفحات

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «كتبت استقالتي في نص عبارة عن 3 صفحات فيها توثيق للمرحلة، وقلت فيها إنه يتم العمل على تأسيس دولة موازية للدولة المصرية القائمة، نتحدث عن قضاء موازي وشرطة موازية، وهو ما يعتبر تأسيس لدولة اللون الواحد، وتحدثت عن شرعية الإكراه وسلطة الغلبة عمليا».