ريفر بليت يصعد إلى دور الـ16 من كوبا ليبرتادوريس برفقة 3 فرق برازيلية

صعد ريفر بليت الأرجنتيني إلى الدور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس إثر فوزه على ذا سترونجيست البوليفي بنتيجة 2-0 على المونيمونتال، في ختام الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة من المسابقة.

وأحرز لاعب ريفربليت رودريجو جيرمان أليندرو الهدف الأول في شباك الحارس جويلرمو فيسكارا بروكنر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سجل ميجيل بورخا، هدف فريقه الثاني.

¡Qué golazo, Aliendro! Toques y gran definición para el primero de @RiverPlate.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/k0zCf45STa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 28, 2023

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريفر بليت إلى 10 نقاط، فيما بقى ذا سترونجيست عند 6 نقاط.

تعادل فلومينينسي مع سبورتينج كريستال

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، تعادل فلومينينسي البرازيلي مع سبورتينج كريستال البيروفي إيجابيا بنتيجة 1-1، على ماراكانا ليرتفع رصيد النادي البرازيلي إلى 10 نقاط، فيما وصل فريق بيرو إلى 8 نقاط، ليصعد الأول إلى الدور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس والثاني يتجه إلى الدور ذاته في مسابقة كوبا سود أمريكا.

وأحرز لاعب فلومينينسي،جيرمان إيزيكويل كانو، الهدف الأول في مرمى سبورتينج كريستال، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز برينر مارلوس فاراندا دي أوليفيرا، في الدقيقة 37 هدف التعادل.

وفي ختام مباريات المجموعة السابعة، فاز أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بثلاثية نظيفة على أليانزا ليما البيروفي على أرينا دا بايشادا

وسجل اللاعب فيتور بوينو، الهدف الأول لباراناينيسي في الدقيقة الـ8 من بداية الشوط الأول، فيما عزز زميله فيتور روكي فيريرا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

واختتم فيتور روكي، ثلاثية باراناينسي في شبالك حارس أليانزا ليما أنجيلو أديمير كامبوس في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وارتفع رصيد باراناينسي إلى 13 نقطة، ليتصدر المجموعة السابعة، فيما خرج أليانزا ليما البيروفي من البطولة باحتلاله 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية، تعادل ليبرتاد من باراجواي وأتليتيكو مينيرو البرازيلي بقيادة فيليبي سكولاري، على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بنتيجة 1-1.

وأحرز لاعب ليبرتاد، أنطونيو باريرو ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادل إيجور جوميز لمينيرو في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليبرتاد إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة وينتقل إلى دور الـ16 من بطولة كوبا سود أمريكا، فيما ارتفع رصيد مينيرو إلى 10 نقاط ليصعد إلى دور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وحقق أولمبيا الأورجوياني فوزا عريضا على بنتيجة 4-1 على ميلجار من بيرو، على استاد مانويل فيريرا بعاصمة بلاده أسونسيون في ختام مباريات المجموعة الثامنة.

وسجل لاعب أولمبيا، أليخاندرو دانيال سيلفا الهدف الأول لفريقه بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 9 و23 أحرز جييرمو ميجيل بايفا أيالا الهدفين الثاني والثالث.

ارتفاع رصيد أولمبيا إلى 14 نقطة

وفي الدقيقة 31 أحرز فرناندو ديفيد كاردوزو بانياجوا الهدف الرابع لأولمبيا، فيما سجل توماس مارتيناز، هدف ميلجار الوحيد في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

وارتفع رصد أولمبيا إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصد ميلجار عند 4 نقاط ليخر من البطولة

وفي المباراة الثانية، خسر أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، أمام باتروناتو الأرجنتيني بنتيجة 0-1، أحرز اللاعب كريستيان لياندرو جونزاليس، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني في مباراة جمعت الفريقين على أتاناسيو جيراردو

وارتفع رصيد بتروناتو، إلى 6 نقاط، ليصعد إلى الدور الـ16 من بطولة كوبا سود أمريكا، فيما ظل رصيد أتلتيكو ناسيونال عند 10نقاط.