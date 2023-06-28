حبس 3 أشخاص تعدوا على مواطن بالأسلحة البيضاء في القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية نشوب مشاجرة بينهم استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات على مستلزمات هاتف محمول، كما أمرت النيابة بالتحري عن المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.

مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات الفيس بوك، أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص «مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، وبائعين بذات المحل»، لإثنين منهم معلومات جنائية ويقيمون بالقاهرة.

خلافات استرداد مستلزمات هاتف محمول

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل في استرداد مستلزمات هاتف محمول، قام المذكور بشرائها من المحل قبل فترة، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.