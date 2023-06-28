الفنان باسم ضيف يتابع ردود فعل الجمهور بعد انطلاق «تاج» في دور العرض

يتابع الفنان باسم ضيف الشهير بـ«بيكو»، ردود فعل الجمهور بعد انطلاق فيلم «تاج»، من بطولة الفنان تامر حسني، في دور العرض، والذي يشارك به ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويظهر «بيكو» في فيلم تاج بدور صديق «هارون»، الشخصية الثانية التي يؤديها الفنان تامر حسني، إذ يؤدي دور شخصتي تاج وهارون، وهما توأم.

كانت شركة «سينرجي» المشاركة في إنتاج فيلم «تاج»، كشفت عن البوستر التشويقي للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، وهو من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم «تاج» في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشارك في بطولة العمل المنتظر، مجموعة كبيرة من الفنانين، بجانب تامر حسني، ومنهم المطربة ساندي، وعمرو عبدالجليل، باسم ضيف.

آخر أعمال تامر حسني فيلم «بحبك» الذي عرض في السينمات

وكان آخر أعمال تامر حسني فيلم «بحبك» الذي عرض في السينمات أخيرا، وشارك معه بيكو في الفيلم وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، وغيرهم.

باسم ضيف: فكرة فيلم «تاج» ستكون جديدة من نوعها

من جانبه، قال الفنان باسم ضيف أن فكرة فيلم «تاج» ستكون جديدة من نوعها، وتقدم لأول مرة بالوطن العربي، لافتا أن العمل سيكون مليئًا بالتفاصيل الكوميدية والأكشن، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور