تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 10 سفن، مؤكدا تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و580 شاحنة و281 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و271 شاحنة، و247 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و309 شاحنات، و34 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا، اليوم، 3 سفن وهي «القاهرة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس» فيما غادر الميناء أمس 3 سفن وهي «الحرية 2، والقاهرة، وبوسيدون إكسبريس»، ويشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و158 شاحنة، وسجّلت مواني الهيئة وصول وسفر 2076 راكبًا بموانيها.