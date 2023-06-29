«الإجازة مش هتوقفك».. خدمات حكومية وبنكية يمكن الانتهاء منها في عيد الأضحى

مع إجازة عيد الأضحى، تتوقف العديد من المصالح والخدمات الحكومية، ولكن هناك بعض الجهات التي تستمر في تقديم الخدمات ويمكن الانتهاء مما تريده بشكل إلكتروني.

وهناك العديد من الخدمات التي يمكن الانتهاء منها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل وفق بيان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

خدمات يمكن الانتهاء منها خلال عيد الأضحى

- يوجد بعض المعاملات البنكية التي يمكن فعلها والانتهاء منها في عدد من البنوك، حيث يمكن للعملاء السحب وخدمة الإيداع من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات وعلى مدار 24 ساعة، كما يمكن استخدام المحفظة الذكية من أجل دفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال على المحفظة لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري إنستا باي.

كما يقدم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عددًا كبيرا من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، منها «بطاقة الرقم القومي، تصريح سفر، استخراج بدل فاقد للبطاقة، رخصة القيادة، مخالفات المرور، قيد عائلي، شهادة وفاة»، ويمكن تقديم طلب استخراج من خلال االدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتسجيل البيانات وعنوان الاستلام.

مصلحة الشهر العقاري

يقدم الشهر العقاري والتوثيق، عدة خدمات إلكترونية سريعة للمواطنين، من خلال الموقع الرسمى له، منها استخراج صورة رسمية من أي عقد مشهر، توثيق عقود زواج، توثيق عقود طلاق، استخراج وثيقة زواج، استخراج وثيقة طلاق.

دفع فواتير الإنترنت

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، كما يتيح الموقع العديد من الخدمات السريعة للمواطنين، منها الاستعلام عن فواتير التليفونات، سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي، الاستعلام عن باقات الإنترنت وتجديد الباقات المنزلية.