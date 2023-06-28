شعب مصر في «رباط الفرحة» (ملف خاص)

احتفالات كرنفالية وفرحة من القلب بكل الألوان، وحالة عامة من المحبة والرضا، لا تخطئها العين على وجوه المصريين فى أول أيام عيد الأضحى، فمع الساعات الأولى من صباح أمس، توافد الملايين فى مختلف المحافظات على الساحات ومراكز الشباب والمساجد، لأداء صلاة العيد، فى مسيرات ومواكب أسرية تجمع الأجداد والأبناء والأحفاد، الكل يُكبر ويهنئ ويحتفى، فى أجواء مبهجة، يتبادلون فيها توزيع الورود والهدايا والبلالين و«العيدية» على الأطفال، ويبادرون فيها إلى التقاط الصور التذكارية والضحكات من القلب.

وعقب الصلاة، انطلق المواطنون إلى الشواطئ والمتنزهات والمراكب النيلية، للاحتفال بالعيد، فيما أعلنت الحكومة بكافة أجهزتها حالة الطوارئ، وسط إلغاء الإجازات فى العديد من القطاعات، من أجل راحة المواطنين، وتوفير كافة الخدمات لهم.

وفى لفتة إنسانية لإدخال مزيد من الفرحة على المواطنين، أفرجت وزارة الداخلية عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أعلنت لجنة العفو الرئاسى عن قائمة جديدة بمناسبة عيد الأضحى، فيما أنهى حجاج بيت الله الحرام، أمس، مناسك يوم النحر، برمى الجمرات وذبح الهدى وتقصير الشعر ويبدأون اليوم «أيام التشريق»، فيما يختتم المتعجلون غداً مناسك الحج.