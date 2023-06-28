أغنية «هرمون السعادة» لتامر حسني تحقق 12 مليون مشاهدة في 5 أيام

حقق الفنان تامر حسني، 12 مليون مشاهدة على «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «هرمون السعادة»، بعد 5 أيام من طرحها، وهي ضمن أحداث فيلم «تاج» المعروض في موسم عيد الأضحى.

أغنية «هرمون السعادة»

أغنية «هرمون السعادة» لتامر حسني من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتسجيل ومكساج مودي منير، وماستر علي فتح الله، وستكون واحدة ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم وسيتم طرحه في صيف 2023.

فيلم «تاج»

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، إخراج سارة وفيق.