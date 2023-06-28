أسماء 16 مصابا من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية بالإسماعيلية، عن أسماء المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، جراء انقلاب سيارة ربع نقل قرب قرية سرابيوم.

إصابة 16 شخصا في حادث الاسماعيلية

وكشفت المصادر الطبية عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في مستشفى فايد التخصصي بالتزامن مع نقل 16 مصابا من أسرة واحدة مقيمة بمنطقة السعيدية التابعة لمركز ومدينة فايد.

مصرع شخص في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع أحمد محمد الطوخي، 55 سنة، مقيم بمنطقة السعدية وموظف بشركة المهن الطبية، وتم التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من عبد الفتاح الطوخي، 49 سنة، بغيبوبة تامة وتوقف في عضلة القلب والتنفس وتم إدخاله غرفة الإنعاش، وعائشة محمد الطوخي، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وملك حسن أحمد الطوخي، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات.

كما أسفر الحادث عن إصابة مريم حسن أحمد الطوخي، 8 سنوات، وعلي صلاح عبد العليم، 14 سنة، ورحيم جمال محمود، 7 أشهر، وصباح محمد الطوخي، 35 سنة، وأحمد عبد الفتاح الطوخي، 13 سنة، وجميعهم مقيمون بمنطقة السعدية بدائرة مركز فايد.

وأصيب في الحادث أيضا فاطمة محمود مسعد، 20 سنة، وفاطمة عبد المجيد أحمد، 55 سنة، وكريمة السيد علي الطوخي، 6 سنوات، وإسراء محمد مسعد، 26 سنة، ومحمود النجار مسعد، 54 سنة، جميعهم مصابون بكدمات وجروح مختلفة، إلى جانب شخصين مجهولي الهوية، وجار تحديد هويتهما.