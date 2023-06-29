كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا.. في خطوات بسيطة

تتيح وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا، إذ يمكنك القيام باستخراج بدل فاقد رخصة قيادة من هاتفك المحمول ومن داخل منزلك بطريقة سهلة ومبسطة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة من موقع وزارة الداخلية.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا في الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك على موقع وزارة الداخلية يمكنك إنشاء حساب بإدخال بعض البيانات والقيام بعدها بتسجيل الدخول.

وتتمثل الخطوة التالية، في الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها الضغط على أيقونة «بدل فاقد رخصة قيادة» الموجودة في خانة «المرور»، لتقوم بعدها بإدخال البيانات المتعلقة بالرخصة، والموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك.

وهناك بعض المستندات المطلوبة أثناء استخراج بدل فاقد رخصة قيادة وهي بطاقة الرقم القومي تكون سارية وشهادة مخالفات.

ولابد من دفع رسوم شهادة المخالفات من خلال الرابط، والقيام بعد ذلك بسداد رسوم الخدمة، ويتم بعدها استلام بدل فاقد رخصة قيادة بعد القيام بكل الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية.