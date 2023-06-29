«الحياة» تخصص سلسلة حلقات أرشيفية تحت عنوان ذكريات.. وعادل إمام أول ضيف

أعدت شبكة تليفزيون الحياة، سلسلة من الحلقات الخاصة باسم ذكريات الحياة، وستكون عبارة عن أهم الحلقات في أرشيف الشبكة والتي استضافت فيها كبار النجوم.

وبدأت السلسلة من حلقات ذكريات الحياة باستضافة الزعيم عادل إمام والحلقة من تقديم أشرف عبد الباقي وأحمد آدم.

تكريم الزعيم من المهرجان القومي للمسرح المصري

وفي وقت سابق، أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، تكريما لما قدمه الزعيم خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة «الزعيم» البوستر الرسمي للدورة الجديدة، المقرر أن تنطلق في الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس المقبل.

المشوار الفني للزعيم عادل إمام

الفنان عادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد في قرية شها بمركز المنصورة في الدقهلية، وانتقل منها إلى حي السيدة زينب، حيث عمل والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وهو رمز كبير من رموز المسرح المصري والعربي، وهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون.

بدأ الزعيم مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، إذ درس الهندسة الزراعية في جامعة القاهرة، وخلال دراسته انضم إلى فرقة المسرح الجامعي، وأظهر خلال العروض المسرحية التي قدمها في الجامعة موهبته الفطرية في التمثيل، والتي أهّلته للالتحاق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، وهو لا يزال طالبا.