رحاب الجمل تجسد دور «معاصي» في «مستر إكس»: صدفة وراء مشاركتي بالفيلم

عبّرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها الكبيرة بفيلمها «مستر إكس»، إذ تجسد شخصية «معاصي» من خلال الفيلم، وهي واحدة من عصابة مستر إكس.

وعن مشاركتها قالت: «جاءت بالصدفة، إذ كنت متواجدة في لبنان لتصوير إحدى المسلسلات، ثم التقيت أحمد فهمي صدفة، وتحدث معي وقتها أنَّه شاهد لي أعمالًا مميزة، ثم تحدث معي المؤلف أحمد عبدالوهاب والفنان أحمد فهمي، ورشحوني لدوري في فيلم مستر إكس».

رحاب الجمل تكشف أسباب موافقتها على دور مستر إكس

وأضافت رحاب الجمل لـ«الوطن»: «قرأت السيناريو في لبنان، وأثناء قراءتي للسيناريو كنت بموت من الضحك، وبدأنا البروفات على الفور، فصناع الفيلم لم يأخذوا قرار بدخول التصوير غير وكل شيء جاهز بصورة منمقة، ودخلنا ونحن مُتحمسين بمعني أدق كنا كلنا ساندين بعض».

فيلم مستر إكس

يُشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب، وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.