زيادة قيمة جوائز الناشئة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

قررت وزارة الأوقاف رفع جوائز فرع الناشئة تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين لحفظ القرآن الكريم إلى مليون، في إطار اهتمام الوزارة بالنشء وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

قيمة جوائز الناشئة

وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستعلن في وقت لحق عن موعد الاختبار المركزي المؤهل للمسابقة للناشئة وذوي القدرات الخاصة، ووفقا لبيان الوزارة جاءت قيمة الجوائز للناشئة كما يلي:

الجائزة الأولى: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 250 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

جوائز ذوي القدرات الخاصة

وتقديرًا لذوي القدرات الخاصة من ذوي الهمم من أهل القرآن الكريم، قررت الوزارة تخصيص خمس جوائز لهذا الفرع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، على النحو التالي:

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.