تكريم 150 طفلا من المشاركين في مسابقة «الولد الهمام» بكفر الشيخ

احتفلت إدارة مسجد المرسي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالأطفال المشتركين في مسابقة «الولد الهُمام» التي أطلقها المسجد، لتشجيع الأطفال على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، وضمن أنشطة البرنامج الصيفي للطفل بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تسليم الجوائز لحوالي 150 طفلا

انطلقت المسابقة في الأول من يونيو واستمرت حتى ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى تسليم الجوائز لحوالي 150 طفلاً من الأطفال المشتركين في المسابقة بقيمة جوائز تخطت الـ70 ألف جنيه في حفل مهيب حضره الأطفال الصغار وأولياء أمورهم.

إجراء قرعة علنية على 14 دراجة

وقال الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي بمدينة بيلا، لـ«الوطن»: «كرمنا الأطفال المشتركين في مسابقة الولد الهُمام ومنحنا حوالي 150 طفلا جوائز عينية عبارة عن شهادة تقدير و50 جنيها وتشيرتات وكابات، كما تم إجراء قرعة علنية على 14 دراجة فاز بها 14 طفلاً من المشتركين بالمسابقة، وحرصنا على تكريم الأطفال في ليلة عيد الأضحى المبارك حتى تكون فرحتهم فرحتين، فرحة بفوزهم في المسابقة وفرحة العيد».

البرنامج التثقيفي للطفل

وأضاف «فرج»، أن مسابقة الولد الهُمام جاءت ضمن البرنامج التثقيفي للطفل تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وهي مسابقة هدفت إلى المحافظة على صلاة الخمسة فروض في مسجد المرسي لمدة 30 يوما متواصلة دون انقطاع، من سن 10 سنوات إلى سن 15 سنة، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال، وجميع الجوائز الممنوحة للأطفال هي عبارة عن جوائز بالجهود الذاتية.

تنظيم المسابقة مرة أخرى

كما تم توزيع هدايا عينية أخرى على الأطفال على مدار الثلاثين يوماً بجانب توزيع وجبة سندوتشات «فول وطعمية» على الأطفال المشاركين في المسابقة وفقاً لـ«فرج»، «قمنا أيضاً بتوزيع سماعات بلوتوث يومياً على مدار الثلاثين يوماً بواقع سماعتين يومياً عن طريق عمل قرعة بين الأطفال، كما تبرع أيضاً أحد أصحاب محلات الفول والطعمية بسندوتشات لتوزيعها على الأطفال لتشجيعهم على الاستمرار في المسابقة وتحفيزاً لهم»، مشيراً إلى أنه سيتم بحث إعادة تنظيم المسابقة مرة أخرى بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال في المرحلة الأولى منها.

«عبد الواحد»: المسابقة ضمن البرنامج التثقيفي

ومن جانبه، أكد الشيخ ياسر عبد الواحد، وكيل إدارة أوقاف بيلا، أنّ مسابقة «الولد الهُمام» جاءت ضمن البرنامج التثقيفي للطفل، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو برنامج يتضمن محاضرات تثقيفية، خاصةً فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب في مجالات «قراءة القرآن الكريم، الابتهال الديني، طلاقة القراءة، الثقافة العامة»، لافتاً أنّ مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا بكفر الشيخ قام بإضافة المسابقة إلى البرنامج التثقيفي للطفل وهو شيء محمود بهدف بناء الوعي الديني والوطني والقيمي للأطفال.