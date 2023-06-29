توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أكد أحمد السيد، القائم بأعمال مدير جمعية خيرية بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 920 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية لإدخال الفرحة والبهجة عليهم خلال عيد الأضحى، مشيراً إلى أن نصيب الأسرة الواحدة كيلو ونصف لحوم صافية.

ذبيح 16 عجلا لتوزيعها علي الأيتام

وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة «للوطن»، أنه جرى توفير 16 عجلا من الأبقار لتوزيعها على الأسر السابق ذكرها، لافتاً إلى أنه يتم توصيل تلك اللحوم عبر سيارات نقل إلى منزل الأسر.

استمرار حملات دعم الأيتام والذبيح مجانا

وأشار «السيد» إلى توفير ملابس للأطفال الأيتام لما له من مردود إدخال السرور والسعادة عليهم في مثل هذه الأيام المباركة، موضحا أن محافظة كفر الشيخ، وفرت كل الدعم المعنوي لنا والخدمي داخل مجزر مدينة كفر الشيخ مجانا.

ووجه «السيد» الشكر لمديرية الطب البيطري بالإقليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ما قدموه لنا خلال «ذبح، الأضاحي حتى توزيعها.