إصابة شخص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالمنصورة

أُصيب شخص في مدينة المنصورة بالدقهلية، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى على الطريق الدائري السريع وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الدولي للعلاج.

إصابة عامل في تصادم سيارتين

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ملاكي أخرى على الطريق الدائري السريع بالمنصورة، أسفر عن وقوع إصابات.

اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى بالمنصورة

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وإصابة «أحمد.ن.ع»، 24 عاما، مقيم بقرية ميت العامل في مدينة أجا، بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في الجسم.

جاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.