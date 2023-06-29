خبير: التطور التكنولوجي في مصر خلال 10 سنوات تحققه دول أخرى في نصف قرن

تحدث الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن الجهود الكبيرة لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بعد ثورة 30 يونيو، قائلا إن الدول يقاس تقدمها بمستوى التقدم التكنولوجي فكل مناحي الحياة تعتمد على التكنولوجيا، وما حدث في مصر خلال السنوات العشر الماضية يجري في 50 عاما مقارنة بالدول التي قامت بنفس التي قامت به مصر.

تحسين الإنترنت ومد الكابلات والشبكات

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المجهود ضخم للغاية، بدأ بالبنية التحتية لأن تحسين الإنترنت ومد الكابلات والشبكات لربط كل الأجهزة الحكومية في المحافظات كلها مع بعضها، إضافة لتوصيل الإنترنت السريع للمواطنين، وتعد ذلك عملية شاقة لربط كل أنحاء الجمهورية بالإنترنت السريع.

توفير البرمجيات

وأوضح أن توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لاستقبال البرامج التكنولوجية الحديثة، إضافة لتوفير البرمجيات، نظرا لأنه كان هناك خلايا نحل تعمل من مهندسين مصريين ومتخصصين للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العالم واستخدامها في مصر، وما يتبعه من تأمين وحماية وبرمجيات حديثة.