مصرع طالب غرقا في ترعة قرية الصرف بالبحيرة

لقى قبل قليل طالب مصرعه غرقا في ترعة قرية الصرف بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طالب في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد مصرع طالب غرقا داخل ترعة قرية الصرف بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى علاء محمد إبراهيم، 16 سنة، مقيم قرية الصرف بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.