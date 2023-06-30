500 ألف جنيه غرامات لإقامة شوادر بالطرق في حي المنتزه بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بقيادة اللواء محمد عبد الله سحلول حملة لتطبيق قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بحظر الذبح العشوائي بالشوارع وحظر إقامة أب شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة رافقة خلالها أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي والإدارات المعنية ( المتابعة الميدانية، الأزمات ، إشغال الطريق ، وحدة الإزالة ، شئون البيئة، رخص المحلات، الرصد البيئي ، الإيرادات) بالتعاون مع الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والطب البيطري و شركة الصرف الصحي وشرطة المرافق.

حملات الحي مستمرة

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول ل« الوطن » إن حملات الحي مستمرة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وإنه تنفيذاً لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بحظر الذبح العشوائي بالشوارع وحظر إقامة أي شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة تم تنفيذ حملة لمتابعة تنفيذ القرار وتغريم المخالفين بشوارع الحي المختلفة وهي شارع عقل باشا وشارع البكباشي العيسوي وشارع ابن عقيل وشارع مسجد الصداقة وشارع جمال عبد الناصر.

حق المواطن في طريق آمن

أضاف رئيس حي المنتزه أول أن الحملة أسفرت عن تغريم محلات جزارة ومخالفين أقاموا شوادر لعرض الحيوانات بالطريق العام وأمام المحلات بدون ترخيص بمبلغ 50500 جنيه وجاري متابعة واستكمال أعمال الحملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحفاظ على المظهر العام لشوارع الحي وإعطاء حق المواطن في طريق آمن وشوارع نظيفة وحماية المواطنين من مظاهر الذبح العشوائي في الشوارع والطرق العامة ولا تهاون في حق المواطن.