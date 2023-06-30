رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 والأوراق المطلوبة

يبحث الكثيرون عن رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024، والذي ينطلق غدا السبت الموافق 1 يوليو 2023 لجميع المراحل التعليمية بداية من الابتدائي وحتى الثانوي للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية الرسمية (التجريبي)، والذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024، على هذا النحو:

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

ويمكن استخدام رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 لطلاب محافظة القاهرة من هنــا ولطلاب محافظة الجيزة من هنـــا.

شروط وضوابط التحويل بين المدارس في 2024

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هناك عدد من الشروط والضوابط للاستفادة من خدمة التحويل الإلكتروني وأبرزها أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين أو التحويل لأكثر من إدارة في نفس المحافظة، كما لا يجوز التحويل من المدارس الرسمية عربي إلى تجريبي لغات.

وتابعت أنَّه عند التحويل إلى المدارس الخاصة أو من خارج مصر فإن الإجراء لا يتم بشكل إلكتروني وإنما ورقيًا، كما يمكن تحويل الطلاب من المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات، ويمكن تحويل الطلاب من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، وأخيرا يجب استمرار قيد الطالب في المدرسة التي قُبل بها، وعدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثلة.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

وعن الأوراق المطلوبة للتحويل فإن الأمر يتطلب تقديم صورة أرشيفية، ويجب تحرير استمارة طلب التحويل من المدرسة بحضور ولي الأمر، تقديم 4 صور شخصية حديثة للطالب، اجتياز المقابلة الشخصية للتلميذ والوالدين.

كما يجب الحصول على موافقة المدرسة المحول إليها مع إحضار بيان نجاح مختوم ومعتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي 2023-2022، ولابد من سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات 2023، وأخيرا إحضار 4 استمارات تحويل من المدرسة المقيد بها التلميذ (المراد التحويل منها).