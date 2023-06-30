ضبط 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 54947 مخالفة مرورية

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 54947 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

- 32566 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1233 مخالفة سير بدون تراخيص.

- 18 مخالفة موقف عشوائي.

- 17 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.