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نائب يشيد بكلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو: كشفت حجم التحديات والانتصارات

كتب:

محمد يوسف
12:32 م | الجمعة 30 يونيو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أكّد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحيرة، أنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر في مواجهة الإرهاب، وما قدمه الشعب المصري من تضحيات من أجل صالح الوطن.

بناء الجمهورية الجديدة 

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنَّه بفضل ثورة 30 يونيو والتخلص من حكم الجماعة الإرهابية انطلقت مصر في مرحلة جديد من العمل والإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة، متابعًا أنَّ «مصر نجحت بعد ثورة 30 يوينو ليس فقط في القضاء على الإرهاب، ولكن أيضًا في مواجهة التحديات وعبور الأزمات من خلال مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية».

وأوضح أنَّ النجاح الذي حققته مصر في مرحلة التنمية والبناء، جاء نتيجة تكاتف أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة، مؤكّدًا أنَّ أبناء الوطن المخلصين في هذه المرحلة يساندون كل جهود القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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