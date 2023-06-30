ضبط 244 قضية مخدرات وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 244 قضية مواد مخدرة بإجمالي 263 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت 112,865 كيلوجراما.

- كمية من مخدر البانجو وزنت 40,900 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30,200 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,085 كيلوجراما.

- كمية من مخدر الشابو وزنت 4,100 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلوجرامات.

- كمية من مخدر الآيس وزنت 1,188 كيلوجراما.

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,170 كيلوجراما.

- كمية من مخدر البودر وزنت 480 جراما.

- عدد 2015 قرصا مخدرا.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 82 قطعة سلاح ناري بحوزة 172 متهما، وذلك على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

4 طبنجات.

68 فرد محلي.

101 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

ضبط 204 قطع سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 65965 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

222 حكم جناية.

20435 حكم حبس جزئي.

3650 حكم حبس مستأنف.

32511 حكم غرامة.

9147 مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين ارتكبوا 18 حادثا متنوعا.

مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 20 متهما

مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط 10 متهمين.

مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط 201 دراجة نارية مخالفة.

مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 18139 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين

فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

ضبط 3 قضايا.

مجال الأمن العام

ضبط 22 قضية.

مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»

ضبط قضيتين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.