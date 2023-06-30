إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أُصيب 18 شخصا بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وذلك في نهاية رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم» بالقرب من مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم» ليجري الدفع بقوات أمنية للوقوف علي أسباب الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

ووفقاً سجلات مستشفى بلطيم النموذجي، فإنّ أسماء الأشخاص المصابين في الحادث كالتالي: «ش.ف.ا»، 41 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، «س.ح.ر»، 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، و«ر.ع.ا.ف.ا»، 45 عاما، مصابة جروح متفرقة بالجسد، و«ف.ر.ع.ا»، 17 عاما، مصابة بسحجات وكدمات بالجسد، و«ر.ر.ع.ا»، 11 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«أ.ز.ع.ا»، 12 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ش.م.ع.ا»، 30 عاما، مصابة باشتباه كسر بالركبة اليمنى.

كما أُصيب أيضًا «أ.م.ص»، 25 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ف.م.ر»، 16 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«م.ش.ع.ا»، 3 شهور، مصابة بكدمات بالجبهة، و«آ.م.ص»، 35 عام، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، و«م.س.ع.ا»، 26 عام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و«ح.ر.ع.ا»، 35 عام، مصاب باشتباه ما بعد الترتجاج بالمخ، و«ي.ح.ر»، عامين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و«ع.م.ر»، 3 أعوام مصاب بجروح متفرقة بالرأس، و«م.ف.ا»، 35 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ر.م.ص»، 30 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ي.م.ر»، 10 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.