المشدد عامين وغرامة مالية لمتهم بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بحيازة مواد مخدرة «الترامادول»، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بقصد الاتجار، بالسجن المشدد لمدة عامين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في غضون يناير من العام الجاري 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الترامادول» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتجار في المواد المخدرة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وبإجراء الإجراءات اللازمة تم تدشين عدد من الأكمنة والقبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة أعدها للاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العام التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معه فأصدرت حكمها المتقدم.