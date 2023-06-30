إقبال على «حدائق الشرق» بالقناطر احتفالا بثالث أيام العيد.. «منتجع الغلابة»

استقبلت حدائق ري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية، المعروفة بـ«حدائق الشرق ومنتجع الغلابة»، الزوار للاحتفال بثالث أيام عيد عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال كبير؛ غذ فتحت الحدائق أبوابها أمام الزوار، وتوافدت الأسر والرحلات في مجموعات.

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إن حدائق الشرق استقبلت زوراها اليوم بشكل كثيف في ثالث أيام العيد، للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء

وشهدت الفترة الماضية، أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بالحدائق كافة في القناطر الخيرية، وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق وتجهيز الجراجات، استعدادا لعيد الأضحى.

وأشار «درويش» إلى أنه خلال أيام العيد، جرى إلغاء الإجازات، وتشكيل فرق عمل تتواجد بصفة يومية، للعمل على راحة الزوار، وإدارة ونظافة الحدائق لتكون جاهزة يوميا لاستقبال الزوار من المحافظات كافة.

تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر

وأوضح مدير عام ري قناطر الدلتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد الاحتفالات والتنزه الأولى بالدلتا، وشهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية؛ إذ جرى تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، على الجسر الأيسر لفرع دمياط، على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة «المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، والنيل على فرع رشيد، على مساحة 6 أفدنة، والبحيرة على مساحة 5 أفدنة، والياسمين بمساحة 8 أفدنة، والتوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، والزهور بمساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري»، وإنشاء ملعب خماسي بحديقة أبو قردان في القناطر الخيرية.

ولفت المهندس أشرف درويش، إلى أن أعمال تطوير وتشغيل الحدائق تكون ذاتيا من خلال مهندسي وعمال قطاع ري قناطر الدلتا، وبالإمكانيات الذاتية من معدات وورش ومشاتل إنتاجية، وهي متاحة طوال أيام السنة، من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.

ونوه إلى أن حدائق القناطر الخيرية، شهدت إقبالا كثيفا اليوم من المواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحرصت العديد من الأسر على الخروج والاستمتاع بالعيد، وسط المناظر الطبيعية والملاهي الشعبية.