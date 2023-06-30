افتتاح مسجد غيات في قرية الرزافة بالبحيرة بتكلفة مليون و100 ألف جنيه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح مسجد غيات بقرية الرزافة بمركز الدلنجات، على مساحة 180م2، بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة، لنشر صحيح الدين والتوعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.

خطبة الجمعة اليوم في البحيرة

وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن»، فقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الأمن عناية بالغة.

كما تناولت أن القرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان، والحفاظ على هذه النعمة وعدم جحودها أو انكارها أو نكرانها، أو الخروج على مقتضيات الحفاظ عليها.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية، افتتاح العديد من المساجد في مراكز كفر الدوار ودمنهور والدلنجات، وسط فرحة كبيرة من الأهالي.