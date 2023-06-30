بدء تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية، بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني، للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

تنسيق الصف الأول الثانوي العام والفني

وتبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام، اعتبارًا من غدًا السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو وفق التنسيق المعلن.

كما يبدأ التقديم للصف الأول الثانوي الفني، اعتبارًا من غدًا السبت، ويستمر حتى الخميس يوليو.

رابط التقديم لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني

وفيما يلي، رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني.

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