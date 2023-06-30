أحمد الدريني: مهمتنا في «الوثائقية» إصدار وثيقة لمواجهة محاولات تغيير التاريخ

أعادت القناة «الوثائقية»، عبر شاشتها، المشاهدين المصريين 10 سنوات إلى الماضي، تحديدا للحظة إنقاذ مصر في 30 يونيو 2013 وما قبلها من فترة صعبة غيمت فيها الظلامية والطائفية والتطرف والإرهاب على حياة المصريين خلال فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، في فيلم وثائقي بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر».

وتضمن الفيلم مجموعة كبيرة من المشاهد الحية لأبرز جرائم التنظيم الإرهابي ورجاله الذي بدأها بالصدام مع الدولة بعد أيام من وصولهم لسدة الحكم، وصولا إلى الصدام المسلح والمباشر مع أفراد الشعب المصري في الشوارع والميادين كانت معها مصر على شفا حرب أهلية.

وشمل الفيلم الذي تصل مدته إلى 50 دقيقة، شهادات عديدة لرجال السياسة والفكر بالإضافة إلى الكتاب الصحفيين وعدد من المسؤولين الذين كانوا شاهدين على تلك الفترة، من بينهم محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة «تمرد»، الكاتبة سكينة فؤاد، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة والتي كانت تشغل منصب رئيس دار الأوبرا المصرية في ذلك الوقت ودخلت في صدام من وزير الثقافة الإخواني ما أشعل فتيل اعتصام المثقفين الذي كان بداية للثورة على التنظيم الإرهابية.

الدريني: نقدم سلسلة تقارير يومية بعنوان (حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان)

ومن جهته، قال أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: « لدينا أكثر من منتج هذا العام فيما يخص مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو ورحيل تنظيم الإخوان، في البداية هناك سلسلة تقارير يومية بعنوان (حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان) والتي تذاع على كل قنوات الشركة المتحدة، والتي تقدم ما حدثا يوميا في الفترة من 1 يونيو حتى 3 يوليو، وهي أقرب بـ(حدث في مثل هذا اليوم) على مدار تلك الفترة».

وأضاف الدريني في تصريحات لـ«الوطن»: «المحور الثاني كان في الفيلم الوثائقي (30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر)، بالإضافة إلى المحور الثالث بتقديم عدد من الأفلام الأخرى التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة».

الدريني: نعيد فرز وفصل الأحداث مرة أخرى

وشدد الدريني على أهمية الإنتاجات الوثائقية التي تتطرق إلى تلك الفترة من تاريخ مصر، موضحا: «هناك عدد من المستهدفات خلال الفترة المقبلة.. أولا لدينا مهمة إصدار وثيقة تاريخية مع شهود العيان الذين كانوا شاهدين على تلك الفترة وتقديمها، بينما تزال ذاكراتهم طازجة والأحداث قريبة، فلا يحاول أحد تغييرها أو التشكيك فيها بعد ذلك، وثانيا تذكير الناس بالأحداث على أرض الواقع، لأن الأحداث العاصفة التي مرت بها كثيرة جدا وينطبق عليها مقولة: ( كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا)، وهو ما جعل الخط الزمني للأحداث مشوشا لدى قطاع كبير لأنها كثيرة ومتشابهة، وبالتالي نعيد فرز وفصل الأحداث مرة أخرى، وتسكينها في خانتها وسياقها التاريخي وتفكير المشاهدين بها».

وأضاف: «وثالثا هناك محاولات طمس وغسيل مستمرة للتاريخ تحدث طوال الوقت، بعض الفيديوهات والتسجيلات الخاصة بقيادات تنظيم الإخوان يتم حذفها أو تعديلها، ولذلك نعيد تقديم تلك الفيديوهات ليرى المشاهدون الكلام الذي قالوه بألسنتهم وفي سياقه، وعندما نضع الشهادات بجانب بعضها تتضح أمامنا الصورة الكاملة لذلك التنظيم».