هل يجوز حبس الضامن حال تعثر المدين؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما يقوم شخص باقتراض مبلغ من البنك أو لأي مؤسسة بضمان شخص آخر، ولكن يسأل البعض: هل يمكن أن يتم حبس الشخص الضامن حال توقف المدين عن السداد؟ ويجيب عن هذا التساؤل محمد سلامة المحامي.

يجوز حبس الضامن

قال محمد سلامة المحام، أنه يجوز حبس الضامن فى القانون المصري، فالضامن يتحمل المسؤولية مثل المدين ففي حاله انه تم استحقاق ميعاد اقساط القرض، ووجود خلل فى عقد ما يتم حبس ومعاقبة الضامن وفقاً للعقوبات المقررة فى مواد القانون المصري.

شروط الضامن في القانون

وأضاف سلامة في تصريحات للوطن، ان هناك عدة شروط يجب توافرها في الضامن المسئول عن سداد القرض وهي كالتالي:

- ألا يقل عمر الضامن 18 عامًا ولا يزيد عن 65 عاماً.

- أن يتمتع بالجنسية المصرية.

- أن يكون له دخل ثابت مثبت بخطاب من جهة العمل.

- أن يكون موقفة الائتماني بالإيجاب.

- براءة ذمة مالية من البنك.

- ألا يكون تمت محاكمته من قبل أو على ذمة قضايا أو تحت الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

هل تسقط المسؤوليات بوفاة الضامن.

واستكمل، أنه ينص القانون على أنه لا تسقط المسؤولية القانونية بوفاته ولكن يرثها أهله ويلتزمون بسداد كافة ما عليه من القرض وغرمات التأخير إن وجدت وأي غرامات أخرى ضمن شروط العقد.

مسؤوليات ضامن القرض

ويقع على الضامن مسئوليات صاحب القرض وتسديد المستحقات في حالة تعذر صاحب القرض فى السداد أو لم يصبح موجود للسداد.