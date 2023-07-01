هل على المسلم التضحية كل عام أم يكفي مرة واحدة؟.. «الإفتاء» توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الأضحية، وجاء نص السؤال هل على المسلم أن يضحِّيَ كلَّ عام أم تكفيه مرة واحدة في العمر مع استطاعة ذلك، ويوضح التقرير التالي الحكم الشرعي في تلك المسألة وفقاً لدار الإفتاء.

حكم الأضحية في كل عام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أنّ الأُضْحِيَّة سُنَّة مؤكدة للقادر كل عام ولا يُجزئ عام عمَّا بعده؛ لأنها تتكرَّر بتكرُّر وقتها كالصلاة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يوم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً» (أخرجه الترمذي).

وقت ذبح الأضحية

ويدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

أفضل وقت لذبح الأضحية

وأفضل وقت لذبح الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.