توافد الآلاف على شواطئ بلطيم بكفر الشيخ في ثالث أيام العيد «صور»

استقبل مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين، وعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يُناشد المصطافين باتباع توجيهات رجال الإنقاذ

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين باتباع توجيهات رجال الإنقاذ، حفاظا على حياتهم، كما وجّه أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين، وحُسن معاملتهم.

ووجٌه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يُخالف التعليمات.

توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ المدينة كافة

وأكد «عطية»، أنّه جرى بدء تشغيل مداخل المدينة ودعمها بأفراد الأمن، وسيتم منع دخول المركبات المخالفة مثل «التوك توك، والموتوسيكل، والتروسيكل»، وجرى توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ المدينة كافة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الإرشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، والتأكيد على حُسن معاملة المصطافين.

وأضاف رئيس مدينة بلطيم، أنّه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ، الحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لأداء أعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بـ100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 جيت سكي «موتوسيكل مائي»، و3 لانش بحري.