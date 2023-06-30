تعرف على شروط التحاق الطلاب بالتعليم والتدريب المزدوج في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، شروط التحاق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لعام 2023 بالتعليم والتدريب المزدوج، بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

شروط التحاق الطلاب بالتعليم والتدريب المزدوج

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم، فإنّ شروط التحاق الطلاب بالتعليم والتدريب المزدوج في كفر الشيخ، كالتالي:

- اللياقة البدنية واجتياز الاختبار الطبي لممارسة المهنة.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من محافظة كفر الشيخ في العام الدراسي 2022 - 2023.

- الحصول على الدرجات التي يُحددها تنسيق القبول بالتعليم المزدوج، وبمعرفة مديرية التربية والتعليم.

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر عام 2023 عن 18 عاما، ولا تُقبل التحويلات للطلبة الراسبين بالصف الأول.

- لا تقبل الإعدادية بخلاف الإعدادية العامة.

مزايا التعليم المزدوج

أما عن مزايا التعليم المزدوج للطلاب، بحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فهي كالآتي:

- عدد المواد الدراسية 6 فقط.

- 4 أيام عملي بالمصانع + 2 يوم نظري بالمدرسة.

- الفصل الدراسي لا يزيد عن 24 طالبا.

- يتقاضي الطالب مكافأة شهرية تزيد سنويا طوال فترة التدريب.

- الاستفادة من المُناخ الحقيقي في تدريب الطالب داخل مواقع الإنتاج، خلال فترة التدريب طوال مدة الدراسة.

- الحصول على دورات متخصصة في ورش ومعامل المدرسة وخارجها، ومنح الطالب شهادة بمكان التدريب الذي تدرب فيه، معتمدة من جمعية المستثمرين والغرفة الألمانية بالقاهرة.

- أولوية الطالب في التعيين بالشركات المشاركة في المشروع.