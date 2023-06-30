حلمي النمنم: مصر كانت ستتحول لولاية مثل طالبان في عهد الإخوان

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن أمريكا كانت تتعامل مع مصر على أنها دولة احتلال تعطي أوامر وتشكيلات للمجالس، مؤكدا أن ذلك كان مخططا له لتكرار ما حدث في العراق وأفغانستان، وهذا ما كان يعاب النظام السابق عليه.

انتخابات الرئاسة

وأشار حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير في المذاع على قناة صدى البلد وذلك في تغطية خاصة لذكري ثورة 30 يونيو، إلى أن انتخابات الرئاسة التي فازت بها الإخوان كان يجب أن يفوز بها مرشح الجماعة، وذلك حدث بدعم من حكومة أوباما الأمريكية، على الرغم من وجود أسماء كبيرة مثل عمرو موسى في ذلك الوقت، لكن حينها كان الاختيار بين الفلول أو الإخوان.

ولفت النمنم إلى أن الإخوان حينما جلسوا مع جون كيري أكدوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية وكرسي مصر، لكنهم خالفوا ما قالوه واتخذوا مسار إما محمد مرسي ينجح في الانتخابات أو تحترق مصر.

مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية

وعلق: الإخوان كانت ستجعل مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية، وهذا يعد خروجا صريحا على الدستور، والجماعة هي فكرة من أساس المخابرات البريطانية، ومحمد مرسي حينما قال عن اليهود قردة وخنازير هاتفته هيلاري كلينتون لسحب تصريحاته.

وتابع وزير الثقافة الأسبق: التكتل الجماهيري لا يحقق أي نتائج لأن مؤسسات الدولة قد لا تتعاطف مع ذلك وهذا ما حدث في تركيا، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت بجانب الشعب في مشهد 30 يونيو.

واختتم حلمي النمنم: حرق الكنائس كان خطة إخوانية ضمن خطط الهدم والتخريب لمؤسسات الدولة والشخصيات العامة مثل شيخ الأزهر والبابا تواضروس.