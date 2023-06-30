إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بطلقات خرطوش في إنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي في محافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة.

مشاجرة بين عائلتين في ملوى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتي الزياتين والجمالين بحي جنوب مدينة ملوي، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مركز ملوى التخصصي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن حالتهم العامة مستقرة، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وانتقل فريق من وحدة المباحث الجنائية للسيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، والتحري حول الظروف والملابسات.

تعزيز التواجد الأمني

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المشاجرة، منعا لوقوع أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين، وجرى عمل كردون أمني، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.