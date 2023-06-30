حلمي النمنم: حكم الإخوان لمصر لن يحدث مرة أخرى.. والغرب استخدمهم لمصالحه

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى مثل غزو الهكسوس لمصر وحكم للإخوان لمصر، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد.

حكم الإخوان لمصر مثل غزو الهكسوس

وأضاف النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، فى تغطية خاصة لذكرى 30 يونيو، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خروج الشعب المصري في 30 يونيو، وتعالت الأصوات «انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي»، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، وعلى القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

ترابط القوات المسلحة بالشعب

وتابع: «هناك 3 دول في المنطقة مصر، تركيا، إيران ترتبط فيها القوات المسلحة ارتباطا وثيقا بالشعب، وما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب».

سبب إنشاء الإخوان الإرهابيين

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من كونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء.

وأكمل: «تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان كان مخططا لها أن تقوم بتلك المهمة».