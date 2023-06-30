شركة صينية تمنح 7000 دولار لكل موظف ينجب طفلا

رصدت مجموعة «تريب دوت كوم» الصينية، إحدى كبرى شركات السفر والسياحة عبر الإنترنت، منح حوافز تصل إلى 7000 دولار لكل موظف ينجب طفلاً، اعتباراً من غد السبت، أول يوليو 2023، في أول مبادرة تطلقها شركة صينية من أجل تشجيع موظفيها على إنجاب الأطفال، في ظل ارتفاع نسبة كبار السن في البلاد.

إعانات نقدية للتشجيع على إنجاب أطفال

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها ستعمل على تقديم إعانة نقدية للوالدين تبلغ 10 آلاف يوان سنوياً، لمدة 5 سنوات عن كل طفل يولد لموظفيها على مستوى العالم، وأشارت إلى إن البرنامج سيتكلف نحو مليار يوان، ولكن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة، باعتبارها إحدى أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في العالم، ولها 400 مليون مستخدم.

سياسة الطفل الواحد مطبقة منذ سنوات كثيرة

وفرضت الصين سياسة الطفل الواحد منذ عام 1980 وحتى عام 2015، في الوقت الذي حذر فيه باحثون في الديموجرافيا من أن الصين ستعاني من شيخوخة السكان، وسط انكماش قوتها العاملة، واضطرار الحكومة للإنفاق على السكان، وسط ديون محلية كبيرة.

وسجلت الصين انخفاضاً في معدل المواليد العام الماضي 2022، ليتراجع إلى 6.77 مولود لكل ألف شخص، من 7.52 مولود في العام السابق 2021، وهو أدنى مستوى مسجل بعد التخلي عن تطبيق سياسة الطفل الواحد.

الصين تسمح بإنجاب 3 أطفال

وأعلنت الصين في عام 2021 السماح للأزواج بإنجاب 3 أطفال، بعد استمرار تنفيذ قرار الطفلين لكل الأسر لمدة عقود، ويتأثر إنجاب الأطفال في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم وانخفاض الدخل، وضعف شبكة الأمان الاجتماعي، وعدم المساواة بين الجنسين.