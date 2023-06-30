إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق« مصر_ اسكندرية» الصحراوي بالكيلو 47، بنطاق محافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى العامرية وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من صلاح عبد الفتاح أحمد محمد، 66 سنة، سارة عبد الفتاح، 25 سنة، رجاء عبد الفتاح، 35 سنة، حمد ذكي أحمد، 30 سنة، أحمد سعيد عطية، 26 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.