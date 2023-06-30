رياح وشبورة ورطوبة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في طقس غدٍ السبت أول يوليو، إذ تتأثر البلاد بعدة ظواهر جوية بعضها يزيد من ارتفاع درجة الحرارة مثل الشبورة، والآخر يلطف من الحرارة وهي الرياح، بالإضافة إلى الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وخلال التقرير التالي تستعرض الوطن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الغد، والتي جاءت على النحو التالي:

شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أوضحت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تنتشر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية حتى الساعة السادسة صباحا والمؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

رياح على شمال الصعيد

وتنشط الرياح على عدة مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذيرات من التعرض للرطوبة وأشعة الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومن القناة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء في الصباح والمساء.