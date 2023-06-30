ضبط 54 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز في الدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجرى ضبط 54 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 54 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات قامت بالإدارات التالية «بلقاس، شربين، طلخا، نبروه، تمى الأمديد» واسفرت الحملات المشكلة التي جري عملها اليوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى عن ضبط عدد 54 مخالفة تموينية هم:

- عدد 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 2 محضر تصرف فى دقيق بقيمة 15 شيكارة

- عدد 7محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 21 محضر نقص وزن مابين 8 - 19 جم

- عدد 8 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- عدد 1 محضر عدم وجود ماكينه صرف الخبز.

- عدد 1 محضر عدم تجميع دقيق بقيمة 8 شيكارة.

- عدد 9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

- عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

وأكد على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.