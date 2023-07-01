«الداخلية»: ضبط 207 قضايا مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 207 قضية مواد مخدرة بإجمالي 219 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و85,770 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50,285 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 25,600 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 13,525 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,525 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,410 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 800 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 425 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 30 جراما، و749 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 55 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما، وتنفيذ 58730 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 17 متهما هاربا، وضبط 11 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 208 دراجات نارية مخالفة، وضبط 20952 مخالفة مرورية متنوعة.

كما جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.