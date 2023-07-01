استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة غدا بمادتي الفيزياء والتاريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استئناف امتحانات الدور الاول للثانوية العامة غدا الأحد الموافق 2 يوليو، حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفتح اللجان أبوابها من الساعة 8.15 صباحا، وناشدت وزارة التربية والتعليم، أبنائها الطلاب، بالوصول مبكرا إلى لجان الامتحانات للانتهاء من إجراءات التفتيش بدقة، وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.